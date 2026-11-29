El sector del transporte no asistió al diálogo convocado por el Gobierno para este domingo, en el que se abordarían sus demandas relacionadas con el incremento del precio de los combustibles y las disposiciones emitidas por la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Mientras el Ejecutivo reiteró su invitación para instalar una mesa de negociación, las dirigencias mantienen su rechazo y exigen la anulación del comunicado de la entidad reguladora.

Entre los sectores que descartaron asistir al encuentro están el Transporte Libre de Bolivia y representantes del transporte confederado, que ratificaron sus medidas de presión para este lunes 30 de noviembre.

El Transporte Libre confirmó un paro indefinido y anunció una conferencia de prensa para este domingo, a las 12:00, en la plaza Tejada Sorzano, en inmediaciones del estadio Hernando Siles, en La Paz.

Transportistas mantienen sus demandas

El conflicto se originó tras el incremento del precio del diésel, que desde el 24 de noviembre pasó a costar Bs 20,57 por litro, además de las disposiciones relacionadas con la comercialización de combustibles que fueron observadas por los transportistas.

Frente a este escenario, el Gobierno reiteró en distintas ocasiones su disposición de recibir a los representantes del sector, escuchar sus observaciones y buscar soluciones mediante el diálogo.

Sin embargo, las dirigencias del transporte libre y confederado mantienen su postura de no asistir a la convocatoria y exigen la anulación del comunicado de la ANH.

Con este panorama, los transportistas se preparan para cumplir las medidas de presión anunciadas para este lunes 30 de noviembre, mientras continúa sin resolverse el conflicto con el Ejecutivo.