El Sindicato de Transportistas Santa Cruz convocó a los presidentes de líneas, directorios y socios de base del transporte urbano, intermunicipal e interprovincial a participar en una marcha pacífica este lunes 30 de noviembre, en rechazo al incremento del precio del diésel y otras disposiciones económicas del Gobierno nacional.

Mediante una convocatoria fechada el 28 de noviembre, la dirigencia informó que la movilización fue determinada durante una reunión de presidentes de líneas realizada el viernes 27 de noviembre.

La concentración está prevista para las 08:30 en el Parque Urbano de Santa Cruz de la Sierra, desde donde los transportistas tienen previsto movilizarse hacia la plaza 24 de Septiembre.

El documento establece que la participación es obligatoria para los convocados y advierte que "la inasistencia será sancionada".

Transportistas rechazan tres decretos supremos

La convocatoria identifica tres principales demandas del sector. La primera es el rechazo al Decreto Supremo 5716, relacionado con el nuevo mecanismo de fijación del precio del diésel, que actualmente se comercializa a Bs 20,57 por litro.

Según el sindicato, el incremento del combustible afecta directamente los costos operativos de los transportistas y pone en riesgo la sostenibilidad del servicio público.

El segundo punto es el rechazo al Decreto Supremo 5776, debido a las tasas de interés del 17% anual que, según la convocatoria, se establecen para los créditos productivos y que el sector considera desfavorables para los trabajadores del autotransporte.

Finalmente, los transportistas denuncian el incumplimiento del Decreto Supremo 5726 respecto a los compromisos de entrega de cilindros y kits de conversión a Gas Natural Vehicular (GNV), por lo que exigen atender los pendientes.

Paro nacional indefinido está previsto desde las 00:00 del lunes

La movilización en Santa Cruz se producirá en medio del paro nacional indefinido anunciado por la Confederación Sindical de Choferes de Bolivia, que determinó iniciar sus medidas de presión desde las 00:00 de este lunes 30 de noviembre.

La decisión fue adoptada durante un ampliado nacional del transporte sindicalizado y libre, cuyos dirigentes exigen la abrogación del Decreto Supremo 5716 y que se deje sin efecto la disposición de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) que estableció el nuevo precio del diésel.

Los transportistas cuestionan que el combustible haya pasado de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro, argumentando que el incremento repercute en sus costos de operación y amenaza la continuidad de algunos servicios.

Gobierno convocó a diálogo para evitar el conflicto

Ante el anuncio de las movilizaciones, el Gobierno nacional convocó a los dirigentes del transporte a una reunión de diálogo para este domingo 29 de noviembre, a las 10:00, en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, en La Paz.

El Ejecutivo manifestó su intención de buscar acuerdos que permitan evitar nuevas paralizaciones y perjuicios a la economía nacional.