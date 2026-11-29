En el primer domingo de Adviento, el padre Juan Crespo Gutiérrez, vicario general de la Arquidiócesis de Santa Cruz de la Sierra, llamó a los fieles a no postergar el perdón, a recuperar la sensibilidad ante el sufrimiento de los demás y a prepararse espiritualmente para la celebración de la Navidad.

Durante su homilía de este domingo 29 de noviembre, el sacerdote destacó que el inicio del nuevo año litúrgico representa una oportunidad para renovar la fe y reflexionar sobre la manera en que las personas viven sus relaciones familiares, sociales y espirituales.

"No dejemos el perdón para mañana, perdonemos hoy, reconciliémonos hoy", expresó Crespo Gutiérrez ante los fieles.

Adviento es un tiempo para despertar el corazón

El vicario general explicó que el Adviento no debe limitarse a los preparativos materiales de la Navidad, sino convertirse en un periodo de reflexión y transformación personal.

"Empezar en la Iglesia un nuevo año no es solo cambiar de fecha, es abrir una etapa de gracia, una oportunidad de renovación y es una esperanza activa", manifestó.

Recordó que el Evangelio de San Marcos presenta un llamado a permanecer atentos y despiertos, no desde el miedo, sino desde la responsabilidad de actuar con justicia y solidaridad.

"Velar no significa vivir con miedo ni con ansiedad, sino mantener el corazón despierto, atento a la justicia, atento a las necesidades de nuestros hermanos", sostuvo.

En ese sentido, advirtió que la rutina, la indiferencia y la preocupación excesiva por los bienes materiales pueden alejar a las personas de los valores espirituales.

Sacerdote pide no postergar el perdón ni las buenas acciones

Uno de los principales mensajes de la homilía estuvo dirigido a quienes dejan para después la reconciliación con sus familiares, amigos o personas con las que mantienen diferencias.

Crespo Gutiérrez señaló que muchas veces las personas postergan decisiones importantes, confiando en que siempre habrá una nueva oportunidad para cambiar de actitud.

"Dormirse espiritualmente es acostumbrarse a postergar: mañana, mañana. Pero pensar que todavía habrá tiempo para perdonar y dejamos las cosas para mañana", reflexionó.

El sacerdote advirtió que esa actitud puede impedir que las personas aprovechen el presente para fortalecer sus relaciones y vivir de acuerdo con su fe.

"Puede ser que el mañana nunca llegue", expresó.

Llama a ayudar a enfermos y personas necesitadas

Durante su mensaje, el vicario general también destacó que la preparación para la Navidad debe reflejarse en acciones concretas de solidaridad y servicio a los demás.

Explicó que cada persona tiene responsabilidades que cumplir en su vida cotidiana y que estas pueden convertirse en oportunidades para hacer el bien.

"Puede ser cuidar a mi familia, tal vez trabajar con más responsabilidad o acompañar a alguien que necesita que alguien lo visite, un enfermo, un preso, enseñar, servir, sostener a una persona que está enferma, llevar paz a un ambiente difícil", señaló.

Asimismo, pidió a los creyentes no acostumbrarse al sufrimiento ajeno ni limitar la práctica religiosa a costumbres que no generan cambios en su comportamiento.

"La mejor manera de esperar al Señor es seguir haciendo el bien", afirmó.