El transporte nacional ratificó el inicio de un paro indefinido desde las 00:00 de este lunes 30 de noviembre, en rechazo al incremento del precio del diésel y ante lo que considera incumplimientos de compromisos asumidos por el Gobierno. Los dirigentes anunciaron movilizaciones y restricciones en determinados puntos del país.

El representante del transporte libre en La Paz, Limberth Tancara, confirmó que la determinación responde a una decisión de las bases y de las federaciones departamentales, que instruyeron mantener las medidas de presión.

"El transporte a nivel general, a nivel nacional, ratifica la medida de presión. Estamos entrando en un paro indefinido a partir de las 0 horas de este día lunes 30 de noviembre", manifestó durante una entrevista.

Choferes rechazan asistir a reuniones sin consultar a sus bases

Tancara explicó que los transportistas decidieron no acudir a nuevas convocatorias gubernamentales sin una consulta previa con las federaciones departamentales, debido a lo que consideran reiterados incumplimientos y falta de atención a sus demandas.

"Las diferentes federaciones departamentales, subfederaciones, sectores, han mencionado de no acudir a la reunión por las constantes tomadas de pelo, compromisos que no se han cumplido, falta de respeto al sector del autotransporte", afirmó.

Sus declaraciones se producen después de que el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunciara la reprogramación del diálogo con el sector para este lunes a las 14:00, en instalaciones de esa cartera de Estado.

Sin embargo, Tancara dejó en claro que la participación de los dirigentes dependerá de una evaluación conjunta con sus organizaciones.

"Si el día de mañana llega o día pasado, bienvenido. Pero vamos a valorar eso, no simplemente como comité ejecutivo nacional, sino con todas nuestras federaciones departamentales", explicó.

Agregó que cualquier negociación deberá contar con la participación de los ejecutivos departamentales para garantizar transparencia en los acuerdos.

Anuncian marchas y restricciones en diferentes puntos

El dirigente adelantó que el paro será amplio y comprenderá diferentes modalidades de transporte, entre ellas los servicios urbano, interprovincial, intermunicipal, interdepartamental, nacional e internacional.

"Va a haber algunos puntos que van a estar obstaculizados, va a haber movilización, va a haber marchas en todo el territorio nacional", anunció.

En el caso de La Paz, sostuvo que la medida afectará tanto al transporte público urbano como al servicio interdepartamental.

"El paro es orgánico dentro de las áreas urbanas con el servicio urbano, interprovincial, intermunicipal, interdepartamental, nacional e internacional", reiteró.

No obstante, en Santa Cruz, dirigentes del transporte urbano habían anunciado previamente que mantendrían el servicio con normalidad, aunque participarían en una marcha de protesta.