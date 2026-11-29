El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció que el Gobierno nacional reprogramó para este lunes 30 de noviembre, a las 14:00, la reunión de diálogo con los dirigentes del autotransporte, en medio del anuncio de un paro nacional indefinido en rechazo al incremento del precio del diésel.

La autoridad explicó que el encuentro estaba previsto inicialmente para este domingo, a las 10:00, pero que, tras una coordinación con la dirigencia del sector, se acordó modificar la fecha y el horario.

"Bajo la línea de nuestro presidente, siempre el diálogo primero. Hemos convocado al autotransporte para el día domingo a las 10 de la mañana. Bueno, pero en coordinación con la dirigencia se ha coordinado un nuevo día y hora", manifestó Zamora.

Reunión se realizará en el Ministerio de Obras Públicas

El ministro precisó que la nueva convocatoria está programada para el lunes a las 14:00, en instalaciones del Ministerio de Obras Públicas, donde las autoridades esperan abordar las principales demandas del transporte y buscar soluciones al conflicto.

"El nuevo encuentro o la reunión para este diálogo sería el día de mañana lunes a las 2 de la tarde en el Ministerio de Obras Públicas, donde vamos a tratar todos los pedidos que tiene el autotransporte y dar solución", afirmó.

Zamora reiteró que el Ejecutivo mantiene su disposición de escuchar las observaciones de los dirigentes y alcanzar acuerdos antes de que las movilizaciones generen mayores perjuicios.

"Cabe resaltar que el Gobierno siempre va a estar presto al diálogo y a ver una solución antes de los conflictos", sostuvo.

Ministro cuestiona medidas de presión que afecten a la población

La autoridad consideró que un paro indefinido podría perjudicar tanto a los usuarios como a los propios transportistas, debido a la paralización de sus actividades y la pérdida de ingresos.

En ese contexto, destacó que el transporte urbano de Santa Cruz anunció que prestará el servicio con normalidad, pese a las movilizaciones convocadas para este lunes.

"Ustedes saben que en Santa Cruz, por ejemplo, el transporte urbano va a trabajar normalmente", señaló.

El ministro insistió en que el diálogo debe ser priorizado para evitar consecuencias económicas sobre la población.

"No tiene sentido tomar medidas de presión que afecten al bolsillo del mismo transportista y de la población cuando el Gobierno tiene toda la predisposición de ir a un diálogo y es un diálogo de concertación", expresó.

Paro indefinido está anunciado desde este lunes

La convocatoria gubernamental se produce en medio del conflicto generado por el incremento del precio del diésel, que pasó de Bs 17,95 a Bs 20,57 por litro, una medida cuestionada por organizaciones del autotransporte.

Los dirigentes del sector anunciaron un paro nacional indefinido desde este lunes 30 de noviembre, mientras exigen modificaciones a las disposiciones que regulan el precio del combustible.