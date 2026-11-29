¿Recibiste un billete y tienes dudas sobre su autenticidad? El Banco Central de Bolivia (BCB) compartió una serie de consejos para que la población pueda identificar un billete verdadero mediante tres acciones sencillas: mirar, tocar e inclinar.

El primer paso es mirar. Para ello, se debe observar el billete a contraluz y comprobar la presencia de la marca de agua y el motivo coincidente, dos elementos que forman parte de sus medidas de seguridad.

El segundo paso consiste en tocar. El BCB recomienda sentir la textura del papel y verificar la impresión en alto relieve, características que pueden reconocerse mediante el tacto.

Finalmente, hay que inclinar el billete para comprobar los cambios de color y los efectos de movimiento de algunos de sus elementos de seguridad.

Estos tres pasos permiten realizar una primera verificación de la autenticidad del dinero antes de aceptarlo en una transacción.

El Banco Central de Bolivia recuerda que, ante cualquier duda, se debe acudir a sus canales oficiales para obtener información sobre las medidas de seguridad de los billetes.

La recomendación de la entidad es clara: "Mira, toca, inclina".