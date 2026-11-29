Los productores y empresarios que buscan acceder al Fideicomiso Impulso Productivo deben cumplir una serie de requisitos y presentar documentación ante el Banco Unión, entidad encargada de evaluar las solicitudes y canalizar los créditos destinados a fortalecer la producción nacional.

El programa está dirigido a productores, micro, pequeñas y medianas empresas, además de actividades vinculadas a la cadena productiva y logística. Para iniciar el trámite, los interesados deben identificar el tipo de solicitante y preparar los documentos correspondientes.

Requisitos para personas naturales

Quienes soliciten el financiamiento como personas naturales deben presentar:

Cédula de identidad del solicitante y de su cónyuge, si corresponde.

Factura o copia de un servicio básico.

Documentos que respalden sus activos y pasivos.

Documentación de la garantía disponible.

Requisitos para personas jurídicas

En el caso de empresas constituidas legalmente, se debe presentar:

Testimonio de Escritura de Constitución inscrito en el Registro de Comercio.

Matrícula de Comercio vigente.

Documento de autorización de la instancia correspondiente.

Documentación complementaria, según el tipo de persona jurídica.

¿Qué condiciones debes cumplir?

Además de la documentación, los solicitantes deben demostrar capacidad de pago y presentar garantías convencionales o no convencionales, sujetas a evaluación.

También deben cumplir con las siguientes condiciones:

No registrar deudas vencidas, en ejecución o castigadas.

No utilizar el crédito para la compra de cartera.

Revisar las condiciones del financiamiento y el plan de pagos antes de contratar el préstamo.

Una vez reunidos los documentos, la solicitud debe presentarse en cualquier agencia del Banco Unión a nivel nacional, donde se realizará la evaluación crediticia. Si el solicitante cumple los requisitos y obtiene la aprobación, podrá contratar el crédito.

Para mayor información, los interesados pueden ingresar a www.bancounion.com.bo, comunicarse a la línea 800 10 2872 o escribir al WhatsApp 682 23223.