Una mujer fue víctima de un presunto secuestro en Santa Cruz de la Sierra, luego de ser interceptada por un grupo de sujetos que simulaban ser efectivos policiales cuando retornaba a su domicilio tras asistir a un acontecimiento.

Según el relato de la víctima, los desconocidos instalaron un retén y le ordenaron bajar de su vehículo y retroceder. Posteriormente, cuatro personas ingresaron a su motorizado, mientras otro sujeto permanecía en una camioneta blanca.

Los individuos estaban armados con armas de grueso calibre y aparentaban realizar un operativo policial. Sin embargo, cuando la mujer advirtió que eran extranjeros, comenzaron a exigirle dinero.

De acuerdo con la declaración brindada por un abogado, los sujetos inicialmente le pidieron 500.000 y posteriormente redujeron sus exigencias hasta llegar a 100.000. La víctima les mostró sus cuentas bancarias para demostrar que no tenía dinero disponible.

La madre de la mujer, al percatarse de que su hija estaba en problemas, alertó a la Policía. Mediante el GPS del teléfono celular de la víctima, logró ubicar su paradero y, con ayuda de los efectivos, siguió las pistas hasta encontrar un vehículo negro en el que presuntamente se encontraba el celular.

En ese momento, los investigadores intervinieron el motorizado de alta gama, donde encontraron a personas que tenían en su poder el teléfono de la víctima y revisaban sus cuentas bancarias. Según el abogado, en el hecho habrían participado alrededor de nueve personas.

Cinco personas aprehendidas

El representante legal informó que inicialmente fueron detenidas cuatro personas y posteriormente se aprehendió a una quinta. Sin embargo, los sujetos que portaban armas de grueso calibre todavía no fueron capturados.

La víctima presenta hematomas en las manos, presuntamente ocasionados por los precintos que utilizaron para inmovilizarla. Por ello, fue trasladada a la Unidad de Víctimas Especiales para someterse a una valoración psicológica y forense.