Boliviana de Aviación (BoA) reforzará su flota con dos aeronaves Boeing 737-800 para ampliar su capacidad operativa durante la temporada alta y reducir las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos que han generado dificultades a los pasajeros en las últimas semanas.

El primero de los aviones llegó la noche del sábado 28 de noviembre al Aeropuerto Internacional de Viru Viru, en Santa Cruz, procedente de Croacia, como parte de las medidas anunciadas por el Gobierno nacional para mejorar el servicio de la aerolínea estatal.

El ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, explicó que la incorporación de estas aeronaves responde a la necesidad de atender de manera inmediata los problemas operativos que enfrenta BoA.

"Bajo la línea del presidente Rodrigo Paz, cualquier problema que sea un tema aéreo, lo tenemos que solucionar de manera inmediata, y esta, traer esta aeronave, es una solución inmediata", afirmó la autoridad, según un boletín institucional.

Aviones operarán mediante contrato de arrendamiento

Las dos aeronaves serán incorporadas mediante un contrato de arrendamiento bajo la modalidad Acmi, que contempla el suministro de aeronaves, tripulación, mantenimiento y seguros.

El acuerdo estará vigente entre diciembre de 2026 y febrero de 2027, periodo en el que se registra una mayor demanda de viajes por las vacaciones y las celebraciones de fin de año.

Esta modalidad permitirá a BoA disponer temporalmente de aviones con sus respectivas tripulaciones y los servicios necesarios para su operación, sin depender exclusivamente de la disponibilidad de su flota habitual.

La segunda aeronave Boeing 737-800 se incorporará progresivamente durante diciembre, completando el refuerzo previsto para la temporada alta.

Ministro pide disculpas a pasajeros afectados

Durante el anuncio, Zamora reconoció las dificultades que atravesaron numerosos usuarios debido a las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos, situaciones que provocaron retrasos, pérdida de conexiones y largas esperas en las terminales aéreas.

"Pido disculpas a las familias bolivianas. Sé que hay familias que han perdido su vuelo, que han dormido en la terminal aérea, que no han llegado a su fuente de trabajo. Vamos a solucionar", manifestó.

La autoridad aseguró que el objetivo es adoptar soluciones inmediatas para mejorar la atención y recuperar la regularidad de las operaciones de la aerolínea estatal.