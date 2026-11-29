La música boliviana está de luto. Este domingo 29 de noviembre se conoció el fallecimiento de Walter Rodríguez Mariscal, vocalista de la reconocida agrupación 'Los Ronisch', una de las bandas más representativas de la cumbia nacional y con una extensa trayectoria en escenarios de Bolivia y otros países de Sudamérica.

La noticia fue difundida mediante un comunicado de la agrupación, en el que sus integrantes expresaron su profundo pesar por la pérdida del cantante y pidieron a sus seguidores acompañarlos con oraciones.

"Lamentamos comunicar el sensible fallecimiento de nuestro hermano Walter Rodríguez Mariscal, vocalista del grupo", señala el comunicado.

Los Ronisch anuncian despedida en Cochabamba

La agrupación informó que los actos de despedida se realizarán en Cochabamba, ciudad de origen del conjunto musical, aunque todavía no se dieron a conocer los horarios ni el lugar donde se desarrollarán.

"Pedimos elevar una oración por su eterno descanso a nuestros seguidores, contratistas y público en general", expresa el mensaje.

Asimismo, los integrantes anunciaron que próximamente proporcionarán información sobre las ceremonias religiosas y el velorio.

"Estaremos comunicando en su momento los detalles para la misa y el velorio de cuerpo presente en nuestra natal Cochabamba".