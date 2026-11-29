La agrupación musical Cliver y su grupo Coralí anunció este domingo 29 de noviembre la suspensión de sus presentaciones tras conocerse el fallecimiento de Walter Rodríguez Mariscal, vocalista de Los Ronisch y uno de los referentes de la cumbia sureña.

La decisión fue comunicada mediante una publicación oficial en sus redes sociales, donde el grupo expresó su profundo pesar por la partida del cantante y señaló que la medida responde al respeto y solidaridad con la familia del artista y la comunidad musical.

"Ante el profundo dolor que atraviesa nuestra comunidad artística por la partida de Walter Rodríguez, vocalista de Los Ronisch, y en respeto a este difícil momento que nos conmueve a todos, comunicamos la suspensión de nuestras presentaciones", señala el comunicado.

"Hoy, la música también guarda silencio"

La agrupación acompañó su anuncio con un mensaje de duelo en homenaje al intérprete boliviano, cuya muerte provocó diversas muestras de pesar entre artistas y representantes del género tropical.

"Hoy, la música también guarda silencio", expresa el pronunciamiento difundido por Cliver y su grupo Corali.

En el comunicado, la agrupación también agradeció la comprensión de sus seguidores, quienes deberán aguardar información sobre la reanudación de sus actividades.

Hasta el momento, no se especificaron las fechas de las presentaciones afectadas ni se informó cuándo serán retomadas.

La suspensión se produce tras el fallecimiento del vocalista de Los Ronisch

Walter Rodríguez Mariscal fue una de las voces representativas de Los Ronisch, agrupación cochabambina reconocida por su trayectoria en la cumbia boliviana y su presencia en escenarios internacionales.

Su fallecimiento fue confirmado este domingo mediante un comunicado del propio grupo, que anunció que los actos de despedida se realizarán en Cochabamba, con detalles que serán comunicados posteriormente.