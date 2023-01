Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Detectan graves secuelas del maltrato físico y psicológico en los niños que fueron víctimas de sus educadoras mientras asistían a una guardería cruceña. Un caso que salió a la luz pública después de que una madre denunciará que su hijo de 3 años fue amarrado con cinta adhesiva, tirado boca abajo al piso y sujetado a una silla en su hora de merienda.

Actualmente por este caso se aprehendieron a cuatro personas, entre ellas la administradora de este centro, un profesor y dos trabajadoras de la guardería, señaladas como las principales implicadas en los hechos de maltrato infantil

Una de las madres de una de las víctimas, actualmente son 10 las denuncias por abusos contra la guardería, expresó que al conocer sobre la aprehensión de estas personas solo siente dolor por lo hicieron pasar a sus hijos. Como padres están pidiendo la pena máxima.

"Mami quítale la llave al Policía y cerrá la puerta para que Miss Lucía no salga, ella me pegaba mucho", contó una de las madres, Brenda Samaniego. Señala que su hija tiene miedo y entre llanto le hace prometerle que esa mujer no saldrá nunca más.

"No significa nada que ellas estén en las celdas, no nos alegra y tampoco nos entristece, solo sentimos dolor", remarcó.

Cargando...