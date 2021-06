Reaparece Yolanda Andrade y esta vez se enfrenta a Luz María Zetina

Cargando...

México

El conocido programa "Netas Divinas" ha tenido a varias famosas como conductoras y Yolanda Andrade ha sido sin duda alguna una de las más destacadas, al igual que Luz María Zetina. Ambas recientemente se reunieron y contaron la ocasión en que Yolanda salió de dicho programa, asegurando que la corrieron por culpa de Zetina.

En el video que está en YouTube, Yolanda recordó cuando trabajó en Netas Divinas,de donde fue despedida supuestamente por acoso sexual contra Luz María Zetina, quien en ese momento estaba casada con un productor, por lo que surgió el rumor de que fue Luz María quien pidió echaran a Yolanda.

Yolanda reveló que durante el tiempo que trabajó como conductora en Netas Divinas pasó muy malos momentos y tenía problemas con las adicciones, por lo que en ocasiones tenía actitudes un poco agresivas, por lo que esto pudo haber motivado su despido.

Cargando...

“Tenemos que aclarar el porque me corrieron por culpa de Luz María Zetina, a mí me habla el señor productor que fuera a Santa Fe, fui y me dijeron que había pasado algo muy incómodo con Luzma, que no se sentía bien, ¿qué hice que ella no me dijo para que ella fuera a la dirección? Y dije: 'Qué poca madre'”, mencionó Yolanda.

La conductora argumentó que al parecer la corrieron por acoso sexual a Luz María Zetina, cuando supuestamente entró a su camerino y quiso abusar de Luz María sexualmente, algo que Yolanda no recuerda haber hecho jamás.

"No sé si besarla o que, no me acuerdo. Estaba borracha y cocainómana, a mí me corrieron por tu culpa, yo dije que le podía pedir una disculpa a Luzma porque yo estaba peda, la hice sentir incómoda y me dijeron que no le dijera nada a ella”, confesó Yolanda.

Finalmente, Luz María mencionó que ella no sabía que habían despedido a Yolanda por su culpa, pero recordó que en una ocasión ella la quiso besar.

“Es la primera vez que estoy oyendo esto, ¿por qué no sabía yo eso antes? Qué horror, me acuerdo que entraste enfrente de las maquillistas, no me dijiste nada y me quisiste besar, yo me hice a un lado”, indicó Luzma.

La cosa es, que la lista de mujeres en la vida de Yolanda no termina, ya sea por relaciones estables que haya tenido o por escándalos, está condenada a ser condicionada y perseguida por su orientación sexual.