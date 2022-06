Recuperan a la bebé de seis meses secuestrada por su padre, la hallaron en Achacachi

El Alto

Bertha Machaca una joven madre, denunció haber sido dopada, tras ingerir dos pastillas quedó dormida, al despertar no recordó nada, buscó a su hija y no estaba en el lugar, tampoco sus pertenencias, ni la de su pareja.

Se presume que el sujeto se habría llevado a su hija para no pagar asistencia familiar, toda vez que en una anterior oportunidad la pareja habría conversado sobre su separación.

“Me dio unas pastillas, me dijo te hará bien, yo me tomé las dos pastillas, me dormí y no recuerdo nada, desperté mareada y busqué a mi hija, y no la encontré, él se fue de la casa llevándose todas sus cosas”, manifestó la madre de la bebé entre lágrimas, al momento de la denuncia.