Shakira y Piqué "al borde de la separación" por supuesta infidelidad del futbolista

Según el periódico de Barcelona Marca, Shakira y Piqué atraviesan una crisis sentimental, debido a una supuesta infidelidad del futbolista, en una entrevista Laura Fa y Lorena Vázquez, periodistas de investigación habrían realizado videopodcast donde revelarían algunos detalles.

Pero estas revelaciones no serían las únicas, ya que medios españoles, afirman que el futbolista Gerard Pique se encuentra viviendo solo, en una propiedad ubicada en la calle Muntaner de Barcelona.

Según los medios internacionales, se vio a Pique acompañado de su compañero de equipo Riqui Puig, asistiendo constantemente a discotecas, como ser: Bling Bling y Patrón, y en ambos lugares, "se le ha visto acompañado de otras mujeres".

Así mismo señalaron que, no sería casualidad el tema interpretado por la cantante Shakira, denominado ‘Te Felicito’.

"Te felicito, qué bien actúas, de eso no me cabe duda, con tu papel continúa, te queda bien es? show... Esa filosofía barata no la compro, lo siento, en esa moto ya no me monto, la gente de dos caras no la soporto, yo que ponía las manos al fuego por ti y me tratas como una más de tus antojos", dice uno de los estribillos de la canción de Shakira.