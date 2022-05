“No me acuerdo de nada”, dijo la mujer que denuncia que su pareja la dopó y se llevó a su pequeña hija

La Paz

Bertha Machaca, madre de una bebé de 6 meses, que presuntamente fue llevaba por el padre, denunció este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, que su pareja la dopó para irse de su casa junto a la menor, que está en lactancia.

“Me dio unas pastillas, me dijo te hará bien, yo me tomé las dos pastillas, me dormí y no me acuerdo nada, desperté mareada y busqué a mi hija, y no la encontré, él se fue de la casa llevándose todas sus cosas, por favor ayúdenme”, manifestó la madre de la bebé entre lágrimas.

Según la progenitora, ella sufría constantes maltratos de su pareja, tanto emocionales, como económicos, por lo que habría propuesto separarse, hecho que presume hizo que él tome esa decisión.

“Me dio esas pastillas porque me quería robar a mi bebé, él me pegaba y me celaba con mi primo, no me daba dinero para gasto o para cocinar, yo le dije nos separaremos, por ese motivo él me quitó a mi hija, me la robó”, aseveró la madre de la menor desparecida.