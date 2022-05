“La Policía no exhibe a un inocente”, dijo Aguilera en referencia a la presentación de aprehendidos

Tras los reclamos del Ministerio de Justicia, sobre exhibir el rostro de supuestos delincuentes al ser presentados por la policía y el Ministerio de Gobierno, pese a tener la presunción de inocencia, el comandante de la Policía Boliviana, general Jhonny Aguilera, señaló que continuarán cumpliendo su trabajo.

El comandante general de la Policía manifestó que no expone, ni exhibe a inocentes, según refiere ellos corroboran y están seguros de presentar a personas que cometieron delitos.

“La Policía Boliviana no exhibe a un inocente, conjuntamente al ministro de Gobierno, lo que hace (la Policía) es informar a la población”, manifestó Aguilera.

El jefe policial, indicó que están cumpliendo con proteger a la población, al exhibir los rostros de las personas involucradas en delitos, aclaró que, al no presentar a presuntos delincuentes, sería 'invisibilizar' a víctimas de hechos delictivos.

“El no presentarlos es invisibilizar, el rol de quienes sufren atracos, muertes e indudablemente el hecho de publicitarlos es la posibilidad de ejercitar un control indirecto”, aseveró Aguilera.

Sin embargo, se escuchó algunas posiciones, de autoridades como es el caso del ministro de Justicia, Iván Lima, quien dijo que el derecho de estas personas es vulnerado, cuando los mismos tienen presunción de inocencia.

Hace dos meses, se aprehendió a un grupo entre ellos a algunos meseros, incluso la cantante de un conjunto musical, los mismos fueron presentados, pero se declararon inocentes.

“No pudimos hablar, no pudimos dar nuestra voz, no nos tomaron en cuenta, directamente nos remitieron a celdas”, manifestó una de las afectada que fue absuelta del hecho delictivo, tras no haberse hallado según denuncia elementos que le involucran en el caso.