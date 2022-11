Retienen en una clínica a bebes gemelos a falta de pago por la atención medica

Cargando...

Keyla Mamani de 18 años, inicialmente recibía atención medica por su embarazo en Seguro Universal de Salud (SUS), posteriormente acudió a un médico particular ya que sufría fuertes dolores y el seguro estaba saturado.

La joven temía que sus gemelos nazcan prematuros, sin embargo, según refiere, el médico que la habría atendido la derivó a una clínica particular, para evitar que los bebes nazcan fuera de tiempo y se tengan complicaciones.

“Yo le dije que no tenía dinero para poder pagar ese tratamiento porque es muy costoso, el día de mi cesárea no me dijeron que me iban a transferir aquí, yo me encontraba en toda la cesárea consciente”, dijo Keyla madre de los gemelos.

Por el momento la joven madre tiene una deuda de 44.000 bolivianos por cuentas médicas y según refiere por la suma 10.000 bolivianos más por la atención especializada que reciben sus gemelos.

Por su parte, encargados de la clínica, aseguran que no evitaron que los menores sean dados de alta, sino se espera el informe del especialista para que esto suceda.

“Nosotros tampoco retenemos a pacientes, mucho menos a recién nacidos”, dijo una de las encargadas de la Clínica Particular.

El Viceministerio de defensa del Consumidor, tuvo que intervenir para verificar si existe o no un hecho irregular.

“Vamos a solicitar una auditoria médica sobre los servicios que han prestado sobre los medicamentos que se han utilizado, para ver que corresponde o no corresponde”, manifestó el viceministro de Defensa Del Consumidor, Jorge Silva

La joven madre logró que se le otorgue el informe médico, espera trasladar a sus bebes a un centro de salud público para que sean atendidos, para no tener deudas que pagar en una clínica.