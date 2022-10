Richter: Descartó el cambio de sede para la reunión técnica y agregó que el Censo no se realizará en 2023

Santa Cruz, Bolivia

El vocero presidencial, Jorge Richter manifestó este martes, 4 octubre, que se espera al Comité Interinstitucional en el diálogo convocado para el 11 de octubre. La autoridad agregó que el Censo no se puede realizar antes del 2024, asimismo, descartó que se cambie la sede del encuentro de La Paz a Santa Cruz como planteó el Comité Interinstitucional.

“No es una cuestión ya de querer señalar que son dos condiciones, después cuatro, cinco y pueden terminar en ocho. Esto de empezar a incorporar condiciones de que no nos gusta la ciudad, que no nos gusta que estén ausentes determinadas personas, que queremos que se transmita, que queremos que nos digan cuanto es la ejecución presupuestaria, eso lo único que esta mostrando de forma absolutamente clara es que no existe de parte de la dirigencia del Comité Interinstitucional una voluntad de sentarse a dialogar por la cuestión del Censo”, señaló Richter.