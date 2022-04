Richter ratifica exclusión de categoría mestizo en el censo porque "profundiza la confrontación"

Cargando...

La Paz - Bolivia

La boleta del Censo Nacional y Población y Vivienda 2022 se conocerá el próximo mes y será socializada en todo el país, informó el vocero presidencial Jorge Richter, quien afirmó que el debate sobre la categoría mestizo "profundiza la confrontación y las polaridades".

"Estamos prácticamente concluyendo en un porcentaje muy importante esta boleta censal, se va a dar a conocer al país el mes de mayo, para eso no falta no faltan muchos días, y se va a socializar también en los bolivianos y las bolivianas", sostuvo.

Aseguró además que los datos que se recaben del censo, previsto para el 16 de noviembre, serán "objetivos, reales y útiles" que servirán la planificación de políticas públicas a proyectarse en el país para el futuro.

Respecto al debate sobre la inclusión de la categoría mestizo, Richter afirmó que "profundiza la confrontación y las polaridades" en la población. Por ello, dijo que "absolutamente todos" se encuentran incluidos en lo que es la nación boliviana.

"En lo personal, yo me identifico con la nación boliviana y si me piden que haga una autoidentificación cultural, diré que no, porque, pues, yo vengo de los que han sido las corrientes migratorias, pero soy parte de la nación boliviana", ejemplificó y aseguró que "nadie queda por fuera".

Recordó, además, que la categoría mestizo ya no se utiliza en los censos del país desde el año 1900 y que desde ese entonces se decidió excluirlo por recomendaciones de organismos internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El Censo Nacional de Población y Vivienda 2022 costará $us 68 millones para todas las fases. Los recursos se cubrirán con créditos externos del Fondo Financiero para el Desarrollo de la Cuenca del Plata (Fonplata) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).