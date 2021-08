Richter señala que mensaje presidencial “reafirma que no puede volver a ocurrir un Golpe de Estado”

Cargando...

Los acontecimientos suscitados en los últimos días como: Las aseveraciones del Comité Cívico de Santa Cruz sobre la metodología para terminar con los dictadores, el llamado a la desobediencia civil, los anuncios de apoyo a las movilizaciones, las convocatorias del CONADE, entre otros, habrían generado la reafirmación del Gobierno sobre el presunto caso “de que en Bolivia no puede existir nuevamente un Golpe de Estado”, aseveró este viernes, Jorge Richter, vocero de Gobierno, en una entrevista realizada por el programa Que No Me Pierda.

“Ha sido una reafirmación de lo que viene siendo una disposición y una conducta, y esto no es otra cosa más que los eventos de 2019, se deben investigar, se debe tener justicia en esa línea y se debe también dejar claramente señalado de que en Bolivia no puede volver a ocurrir un Golpe de Estado”, afirmó el vocero de Gobierno.

Richter señaló que la oposición pretende crear un desorden político y social, por lo que buscarían desde hace unos meses crear un estado de impunidad frente a los hechos acontecidos el 2019.