El candidato a la presidencia por el Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, volvió a levantar el debate sobre el modelo económico y el rol del Estado en Bolivia, al asegurar que el país necesita una transformación profunda que devuelva el valor al emprendimiento, la inversión privada y el orden jurídico.

Durante el foro de la Cámara Nacional de Industrias, Paz lanzó una frase que busca reencuadrar el debate sobre el capitalismo en Bolivia:

"El capitalismo desbloquea. Vaya usted a bloquear el Carnaval de Oruro o cuando está el Gran Poder aquí en La Paz, no hay bloqueo, porque es capitalismo, es negocio. Hay que entender al capitalismo como un instrumento desbloqueador, como la protección a la propiedad privada", expresó.

El líder del PDC señaló que el problema no es la falta de normas, sino la ausencia de Estado funcional que garantice su cumplimiento. En su diagnóstico, Bolivia está atrapada en lo que él denomina un “Estado tranca”, que ha sido incapaz de resguardar la legalidad, proteger al productor y ofrecer seguridad jurídica a la inversión.

"Hay normas, pero no hay Estado. El Estado tranca ha protegido todas estas irregularidades, no ha protegido la propiedad privada. Si algo no es tuyo, ¿por qué vas a invertir?", cuestionó. En ese sentido, propuso abrir un debate estructural en el país, incluso a nivel constitucional, para garantizar el respeto pleno a la propiedad privada como base del desarrollo y la confianza.

Un nuevo pacto económico con garantías

Rodrigo Paz ha insistido en que Bolivia necesita una nueva relación entre el Estado y la economía: menos burocracia, más previsibilidad y un marco jurídico estable. Según su visión, el país debe abandonar el viejo modelo estatista que frena la producción y asumir un enfoque moderno donde el capitalismo no sea estigmatizado, sino reconocido como una herramienta para liberar fuerzas productivas, generar empleo y garantizar estabilidad.

Mira la programación en Red Uno Play