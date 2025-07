Ruth Nina, enviada a detención preventiva por tres meses, su defensa denuncia “desproporción”

La juez de Shinahota determinó tres meses de detención preventiva en el penal de San Sebastián Mujeres para la dirigente de Pan-Bol, Ruth Nina, acusada de instigación pública a delinquir, amenazas y obstaculización de procesos electorales. La decisión llega tras las polémicas declaraciones de la ex candidata presidencial, quien afirmó que “sin Evo Morales no habrán elecciones” y que el próximo 17 de agosto se “contarán muertos y no votos”.

Durante una entrevista en El Mañanero, Juan Manuel Mariscal, abogado de Nina, calificó la medida como “desproporcionada” señalando que el Ministerio Público había solicitado seis meses de detención preventiva pese a que “el calendario electoral concluirá en menos de 20 días”. “Nos preocupa que la audiencia se haya basado en la propia declaración de Ruth Nina, algo que está prohibido por la Constitución y por precedentes constitucionales”, afirmó.

La defensa intentó suspender el proceso argumentando que la aprehensión fue ilegal y que Nina, al ser “indígena originaria”, requería la participación de un perito especializado en justicia indígena. Ambos incidentes fueron rechazados por la juez.

Mariscal sostuvo que la frase “se contarán muertos y no votos” fue “malinterpretada”, explicando que Nina se refería a los votos nulos y blancos como “votos muertos” en rechazo a las elecciones. “Ella nunca ha negado ser autora de la frase, pero ha pedido disculpas por la forma en que fue entendida”, puntualizó el abogado.

Ruth Nina fue denunciada luego de reiterar en diversos discursos que sin la participación de Evo Morales no habría un proceso electoral legítimo. Para la defensa, no existe evidencia de obstaculización real de los comicios, señalando que el Órgano Electoral “no denunció ningún acto que frene las elecciones, que se desarrollan con total normalidad”.

La dirigente permanecerá recluida en Cochabamba mientras avanzan las investigaciones. Su defensa anticipó que apelarán la resolución judicial en los próximos días.

