“Ruth Nina debe responder ante la justicia”: Conade exige su detención preventiva

La aprehensión de Ruth Nina, exdirigente de Pan-Bol, marcó un punto clave en la agenda informativa nacional tras prestar su declaración ante la Fiscalía. En medio del revuelo político y judicial, el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) fijó una postura firme y sin titubeos, exigen detención preventiva por considerar que las declaraciones de Nina constituyen una amenaza directa al proceso electoral del 17 de agosto.

Leonila Galindo, representante del Conade, fue contundente durante su participación en Red Uno: “Estamos satisfechos de que la justicia esté actuando conforme a la ley. Las amenazas de la señora Nina no pueden tomarse a la ligera. No son opiniones polémicas, son delitos”, declaró.

Galindo indicó que el Conade solicitará formalmente la detención preventiva durante la audiencia cautelar, cuyo día y hora aún están pendientes de notificación. Sin embargo, hay controversia sobre el lugar donde se llevará a cabo la audiencia.

La defensa de Nina ha pedido que esta se realice en Shinahota. La respuesta del Conade no se hizo esperar: “Si la audiencia es en Shinahota, no asistiremos de manera presencial. Es el bastión político de Evo Morales y no existen garantías para que estemos allá. Presentaremos nuestras pruebas por vía escrita”, aseguró Galindo.

Frente a los argumentos de la defensa de Nina, que alega vulneración a la libertad de expresión, Galindo fue clara: “La libertad de expresión no ampara amenazas que generan miedo, zozobra o inseguridad. Todo derecho conlleva una responsabilidad. La señora Nina debe responder por lo que dijo”.

Asimismo, Galindo rechazó que el proceso sea de tinte político. Afirmó que la denuncia se basa en hechos concretos y delitos tipificados en el ordenamiento jurídico boliviano, como instigación pública a delinquir y amenazas al proceso electoral.

“No se la acusa por ser política ni por su ideología. Se la denuncia porque sus palabras fueron una afrenta a la democracia. Si no se actuaba, el mensaje sería que cualquiera puede amenazar la estabilidad electoral sin consecuencias”, añadió.

Respecto a las declaraciones de Evo Morales, quien señaló que la justicia está instrumentalizada por el gobierno, Galindo reconoció que la justicia boliviana ha estado manipulada en el pasado, pero diferenció este caso: “Es verdad que el sistema judicial ha sido usado políticamente en estos 20 años. Pero en este caso, la justicia está actuando dentro del debido proceso. Ruth Nina debe rendir cuentas por sus actos”, sentenció.

La tensión continúa en ascenso mientras se espera la fijación de la audiencia cautelar.

