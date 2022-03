Santos Quispe pide ampliación de su horario laboral, en su arresto domiciliario

La Paz

El gobernador del departamento de La Paz, Santos Quispe, pidió este lunes, la ampliación de su horario laboral, establecido dentro de su arresto domiciliario, debido a que aseguró que no puede asistir a varias actividades a falta de tiempo.

“Tengo muchas actividades, pero tiempo me falta, como no quisiera estar en todas. Quisiera que me amplíen el horario de mi arresto domiciliario, me están perjudicando totalmente. Quiero que se me amplié mi horario porque trabajo más allá de las diez de la noche”, manifestó Quispe.