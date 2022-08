"Se empujaron": Dos personas cayeron de la gradería durante la entrada

Quillacollo, Cochabamba

Anoche dos personas resultaron heridas al caer de una de las graderías armadas para la entrada folklórica de la Virgen de Urcupiña, en el municipio de Quillacollo. Al lugar llegó personal de bomberos de la Policía y atendió a los heridos.

Debido a la gran cantidad de personas se dificultó el ingreso de una ambulancia, los heridos tuvieron que caminar en medio de los bailarines, puestos de venta de los comerciantes hasta llegar a un Centro Médico, que estaba próximo a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).

"El herido es mi familiar, no somos de acá, me dijo que le han pechado. El estaba en la gradería en el último asiento, el otro se dio la vuelta y lo ha pechado. No estaban discutiendo, mi primo se dio la vuelta y ahí ha pasado. Desconocemos la identidad del agresor", declaró la familiar de uno de los heridos.