Se “enamoró” de su vecina y le robó los calzones

Santa Cruz, Bolivia

En el Barrio Lazareto en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un hombre de 62 años, identificado como Jhonny F. D., fue descubierto en flagrancia robando los calzones de su vecina, una joven de 26 años de edad, de quien supuestamente estaba enamorado.

Los hechos ocurrieron cuando la víctima, tras sospechar de la desaparición constante de su ropa interior del tendedero de su patio, regresó a su hogar y encontró al presunto ladrón, Jhonny F. D., con sus calzones en la mano. Acto seguido, junto a su pareja, se dirigieron al domicilio del acusado, donde encontraron varias prendas íntimas de la joven.

La joven también expresó su horror al descubrir que el hombre tenía una colección de sus prendas íntimas en su domicilio. “Encontramos mis prendas en su auto y en su domicilio encontramos once prendas más que tenía en su cuarto. Nos las muestra y se ríe diciéndonos ‘discúlpenme’.

"Me siento mal, atemorizada, no he podido dormir. Este hombre es un enfermo, psicópata, no sé qué tiene en la cabeza al decirme que se masturbaba con mis calzones”, agregó la afectada.