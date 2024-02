“Le dio un paro y lograron reanimarla”: Joven atropellada podría perder la pierna

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En un trágico accidente ocurrido en la avenida Escuadrón Velasco del tercer anillo en Santa Cruz, Nicole Vaca Bazán, de 21 años, resultó gravemente herida después de ser impactada por un trufi mientras se dirigía a su lugar de trabajo tras salir de la universidad. A pesar de estar estable, Nicole se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, tras someterse a una cirugía de reconstrucción del pie debido a las graves lesiones sufridas en el accidente.

Según relatos de testigos, el vehículo de transporte público cruzó el semáforo en rojo a gran velocidad, impactando a Nicole y lanzándola varios metros por el aire, causándole severas lesiones en su pierna. Las imágenes del suceso muestran la impactante escena de la joven tendida en el pavimento, visiblemente afectada y gritando de dolor.

La familia de Nicole hace un llamado desesperado a la solidaridad de la población cruceña. La joven necesita con urgencia sangre tipo ORH+ y ayuda económica para hacer frente a los gastos médicos y la compra de medicamentos indispensables para su recuperación.

“Hay probabilidades de que ella pierda la pierna, por el motivo de que ella ha perdido piel, el hueso prácticamente quedó deshecho, su pie quedó colgando, solo la piel lo sostenía”, contó Yenny Bazán, tía de Nicole.

Sus padres viven en el campo, hoy llegó su papá que trabaja por Carmen Rivero Torrez y su mamá que vive en Guarayos llegó anoche. “En el momento que ocurrió el accidente, ella (Nicole) logró llamar a mi sobrino y le dijo primo por favor vení, no me quiero morir, que había tenido un accidente. Al momento que la trasladaban a la clínica ella tuvo un paro, pero la reanimaron, el tipo que la atropelló se quiso dar a la fuga y mi sobrino no lo dejó que se vaya junto con otras personas que había ahí en la clínica lograron agarrarlo”, agregó.

Si usted está en condiciones de ayudar o conoce a alguien que pueda hacerlo, puede comunicarse al siguiente número: 766 15 126.

Cargando...

“Necesitamos sangre y ayuda económica para cubrir los gastos. Ese señor prácticamente le ha destrozado la vida porque no sabemos cómo va a evolucionar su pierna, no sabemos de aquí a qué tiempo va a volver a caminar. Como familia pedimos justicia y que este señor vaya a la cárcel porque en ningún momento la auxilió a mi sobrina, más bien la dejó tirada en plena avenida ”, pidió Yenny.