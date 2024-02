“Pido disculpas, pero no maté a nadie”: Aprehenden al dueño de pitbulls que atacaron a un hombre

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La Fiscalía aprehendió a Joaquín Céspedes, propietario de los perros pitbulls ‘Thor’ y ‘Shira’, luego del fatal incidente que resultó en la muerte de Wilfredo Leaños, de 70 años. El hombre, quien ahora está bajo investigación por el delito de lesiones graves seguidas de homicidio ocasionado por los animales, expresó disculpas a sus familiares tras quedar en calidad de aprehendido.

“Él ha referido que va a hacer uso de su derecho constitucional de guardar silencio. El fiscal una vez que terminó la declaración ha procedido a la aprehensión, mañana va a estar puesto ante un juez cautelar para que determine su situación jurídica”, informó Julio César Zenteno, abogado de la víctima.

El jurista también anunció que solicitarán ampliar la investigación para incluir a otras personas. “Estamos pidiendo la declaración ampliatoria en calidad de denunciado de su esposa y de la señora que cuidó que no lo dejó salir (a Wilfredo)”, señaló.

Tras su aprehensión, Céspedes pidió perdón a los familiares y aseguró que no estuvo presente durante el brutal ataque. Además, afirmó que es la primera vez que sus perros muerden a alguien. “Le he pedido perdón a mis tíos, a mis primas también. (Los perros) nunca mordieron a un ser humano”, declaró. Añadió que no ha sido responsable de la muerte de nadie y que no estaba presente en el momento del trágico suceso. “Lamentablemente mi tío ingresó y pasó esta desgracia”, concluyó.