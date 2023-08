"¡Se salvó de ser abusada!": Dos personas en motocicleta la rescataron

Sucre, Bolivia

Dos jóvenes a bordo de una motocicleta lograron rescatar a una joven quien presuntamente iba a ser abusada sexualmente, la víctima se encontraba en shock y el agresor estaba a bordo de un minibús de color blanco, el motorizado volvió a pasar por el lugar en dos oportunidades a gran velocidad.

De forma inmediata se comunicaron con la policía, indicando que se encontraban en el sector de las Estatuas de la Calancha y pidieron la intervención policial. “Voy a mover la moto, porque este loco parece que va volver (…) Pueden mandar una patrulla a las estatuas de la Calancha, parece que un hombre ha intentado violar a una chica, nosotros pasamos con una moto y la ayudamos”, se escucha en el audio.

Los jóvenes acompañaron a la víctima, identificando el motorizado como un vehículo de transporte público, conocido popularmente como los “rapiditos” que circulan entre los departamentos de Sucre y Potosí.

La joven dijo ser oriunda de Potosí, relató haber llegado a Sucre de paseo con los amigos y cuando se disponía a volver el conocido se ofreció a llevarla, de pronto se desvió de la ruta e intentó abusarla.

“Me estaba yendo a Potosí y se ofreció a llevarme. Cuando estábamos en camino intentó tocarme, le dije que no me moleste. Me botó en la carretera y volvió a alzar, de los cabellos me jaló (…) Yo tenía miedo porque estábamos en plena carretera, luego me trajo hasta este lugar”, relató la víctima.