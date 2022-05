Sedes clausuró el centro médico al que enviaban a premilitares y cobraba Bs 1.200 por análisis

Cochabamba, Bolivia

Este jueves por la mañana, el centro médico “Señor de San Antonio” fue inspeccionado y clausurado por el Servicio Departamental de Salud (Sedes), debido a que no tenían los equipos necesarios para ofrecer los servicios que ofrecían.

El lugar fue denunciado por padres de familia de postulantes al Servicio Premilitar en el cuartel de Cotapachi por cobros excesivos.

“Se está haciendo una supervisión in situ para ver la resolución administrativa según reglamento interno del Sedes”, dijo la responsable de Calidad de Servicios del Sedes, Massiel Rocha.

Su letrero contenía publicidad engañosa, ya que ofrecía especialidades, exámenes y rayos X, sin contar con los laboratorios y equipos necesarios para dichos análisis.

“Oferta exámenes de laboratorio, radiografías, el cual no tiene el centro de salud. Refiere que tiene convenio con otras instituciones y vamos a regularizar eso y verificar si tiene o no el convenio y si este es legal. No hay laboratorio, eso sí se evidenció ”, agregó.