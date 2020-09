Selena Gomez muestra orgullosa su cicatriz de trasplante de riñón

Cargando...

EE.UU.

Selena Gomez no quería que se viera la cicatriz que le quedó tras el trasplante de riñón al que fue sometida. Hoy las circunstancias han cambiado y orgullosa la muestra en sus redes sociales. La cantante de 28 años posteó una fotografía en traje de baño en la que se aprecia la cicatriz que asoma de su abdomen bajo.

Gomez confesó que en un principio fue muy difícil mostrarla, no quería que apareciera en las fotos, por lo que siempre se las ingenió para ocultarla.

"Cuando recibí mi trasplante de riñón, recuerdo que al principio fue muy difícil mostrar mi cicatriz. No quería que apareciera en fotos, así que usé cosas que lo cubrirían".

Convencida de que su cuerpo es hermoso y de que se siente orgullosa de haber librado el complicado proceso de trasplante, Selena decidió posar y lucir su cicatriz, para que con ello se envíe el mensaje a las mujeres de que todos los cuerpos son hermosos.

"Ahora, más que nunca, confío en quién soy y por lo que pasé y estoy orgulloso de eso. - Felicitaciones por lo que estás haciendo por las mujeres, lanzando @lamariette, cuyo mensaje es simplemente que, todos los cuerpos son hermosos".

En septiembre del 2017, la intérprete reveló que se había sometido a un trasplante de riñón en su último tratamiento contra el lupus y que la actriz Francia Raisa fue su donante. La cantante de pop, la persona más seguida en Instagram, publicó entonces una fotografía en donde se le ve con Raisa, tomadas de las manos, en camas de hospital contiguas. Otra imagen mostraba una gran cicatriz en su abdomen.

"Me enteré de que necesitaba un trasplante de riñón debido a mi lupus y estaba recuperándome. Era lo que necesitaba para recuperar mi salud en general", escribió la cantante.

Gomez agradeció a Raisa, mejor conocida por sus papeles en las series de ABC "The Secret Life of the American Teenager" (La vida secreta de la adolescente estadounidense) y la película de "Bring It On: All or Nothing" ("Triunfos robados").

"Me dio un gran regalo y el sacrificio de donarme su riñón. Estoy increíblemente bendecida. Te quiero mucho hermana", escribió Gomez.

La exestrella infantil reveló en 2015 que había sido diagnosticada con lupus, una enfermedad crónica del sistema inmunológico del cuerpo que ataca al tejido sano. Se sometió de manera secreta a quimioterapia un tiempo y en 2016 interrumpió una gira mundial, diciendo que necesitaba lidiar con los efectos del lupus incluida la ansiedad, ataques de pánico y depresión.