Selena Gomez es la nueva productora de Hotel Transylvania 4

Hotel Transylvania se ha convertido en una de las más populares y rentables sagas para Sony Pictures y ahora una famosa muy conocida será parte del equipo de productoras para su próxima entrega.

La última película fue estrenada en el año 2018 y para 2021 se tiene contemplado una nueva entrega, pero a diferencia de sus predecesoras, tendrá algunas personas nuevas a cargo.

Variety informó en exclusiva que la actriz y cantante Selena Gomez trabajará como productora ejecutiva en esta nueva cinta además de que continuará prestando su voz para el personaje de 'Mavis' como lo ha hecho desde 2012.

Gomez no estará sola pues Michelle Murdocca y Genndy Tartakovsky serán también productores ejecutivos del largometraje. Por otra parte, Tartakovsky no será el director de la película como lo fue en las primeras tres, si no que esta vez además de ser productor ejecutivo, se encargará de escribir el guion debido a que Jennifer Kluska y Derek Drymon serán los nuevos directores.

Hotel Transylvania tiene en su reparto las voces de Adam Sandler, Andy Samberg y Selena Gomez. Esta película de animación 3D, cuenta la historia 'Drácula' y el hotel vacacional de cinco estrellas que construyó para que los monstruos puedan descansar de los humanos.