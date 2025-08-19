Milan Berna: El caudillismo y autoritarismo restaron apoyo al MAS

El Movimiento Al Socialismo (MAS IPSP) quedó fuera de la carrera electoral tras los resultados preliminares de las elecciones 2025.

El candidato a la vicepresidencia, Milan Berna, afirmó que los sectores sociales expresaron su malestar frente a la actual conducción del partido y responsabilizó al caudillismo y autoritarismo de algunos dirigentes por el debilitamiento de la organización política.

“Muchas hermanas de las organizaciones sociales hicieron conocer su malestar por algunos desaciertos que ha conducido la organización política y como Movimiento Al Socialismo el actual gobierno en gestión”, declaró.

Berna responsabilizó al caudillismo y autoritarismo de algunos representantes del MAS de haber restado apoyo ciudadano en esta elección.

“Nosotros de manera autocrítica constructiva, estamos en evaluación porque en el instrumento político que representa a las organizaciones sociales han habido aciertos y desaciertos, uno de los factores, en este tiempo, es el tema de caudillismo y autoritarismo de algunos dirigentes político”, sostuvo Berna.

Pese a los resultados, Berna afirmó que el MAS reconoce el proceso electoral: “Respetamos los resultados, porque estas elecciones se realizaron con legalidad y legitimidad”, sostuvo.

El dirigente adelantó que el partido convocará a una reunión este martes para evaluar los aciertos y desaciertos de la campaña y definir su futuro político.

