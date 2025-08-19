Rodrigo Paz: “Respeto a Tuto, pero tengo una visión diferente de país”

El candidato presidencial del Partido Demócrata Cristiano (PDC), Rodrigo Paz, expresó su respeto hacia Jorge “Tuto” Quiroga, su contrincante en la segunda vuelta del 19 de octubre, pero aclaró: “tener una visión diferente de lo que debe ser el país”.

“Yo llamé a Tuto Quiroga porque no tiene que haber nada que se deba ocultar en función. Le expresé mi preocupación. La gente necesita creer en que estas perspectivas de futuro se construyen sin agresiones, con propuestas claras y de cara al país”, dijo Paz, enfatizando la necesidad de generar debates sin caer en confrontaciones innecesarias.

Una de las principales diferencias entre ambos es el tema económico. Paz criticó que Quiroga proponga acudir al Fondo Monetario Internacional por 12 mil millones de dólares. “Ya tenemos 40 mil millones de deuda, meterle más carga a la economía es un error”, señaló.

Consultado sobre las acusaciones de cercanía con el voto del MAS, Paz fue enfático: “La unidad y la patria están por encima de la izquierda y la derecha. No politicemos el voto popular. No entremos en ese falso debate. Lo importante es ofrecer soluciones y no etiquetas ideológicas. Por primera vez en 20 años se genera una apertura real”.

Rodrigo Paz también abordó temas del escenario político actual, como es el caso del gobernador electo de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho.

“La justicia debe aplicarse a todos por igual. Evo Morales, como cualquier ciudadano, deberá responder ante una justicia reformada. Y en cuanto a Jeanine Áñez o Luis Fernando Camacho, lo repito: basta de persecución política. Todos tienen derecho a defenderse en libertad”.

El candidato aseguró que no buscará la reelección en caso de ser electo presidente: “No iré a la reelección. Es una decisión tomada. En cinco años, si el pueblo me elige, me iré. La continuidad indefinida es uno de los principales males que afectan a nuestras instituciones”.

