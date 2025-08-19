“Solo pido que no sea en los días de cierre de campaña”: Tuto confirma su participación en el debate

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) confirmó que habrá un único debate presidencial entre los candidatos del Partido Demócrata Cristiano (PDC) y Alianza Libre, a realizarse entre 8 y 10 días antes de las elecciones del 19 de octubre.

Tras el anuncio, Jorge Tuto Quiroga aseguró que sí participará del encuentro, aunque pidió que el evento no coincida con los días de cierre de campaña.

“Sí participaré en el debate, lo que sí pido es que no sea en la fase de cierre. Queremos hacerlo con tiempo, no puede ser el último día de campaña ni tampoco esta semana”, señaló el candidato de Alianza Libre.

Quiroga informó que su equipo se reunirá con el TSE para definir la fecha y la logística del debate. “Mañana estará nuestra gente en el TSE para coordinar eso”, añadió.

El candidato también señaló que, tras conocerse el paso a segunda vuelta, ha recibido múltiples invitaciones para asistir a foros y encuentros académicos.

“Pido paciencia a otros. Han comenzado a llegar invitaciones de foros y debates; también se requiere tiempo para estar con la gente y esto debe hacerse de manera coordinada, para no pasar de no tener debates en 20 años a tener una gran cantidad en pocas semanas”, advirtió.

