Semana Santa: Red Uno emite la superproducción latina "Jesús de Nazareth"

"Jesús de Nazareth" es una megaproducción protagonizada por Julián Gil. Narra la vida de Jesús a partir de su estadía en el desierto del Valle de Jordán, pasando por el Viacrucis y llegando hasta la resurrección.

La película fue rodada en Almería, Cartagena, Cabo de Gata, Vélez Blanco (España) y cuenta con un gran elenco, además de la participación de 1600 extras. Todo ello le da vida a la primera película sobre Jesucristo rodada en castellano y con unos valores de producción de altísimo nivel con tecnología de vanguardia.

La cinta se emitirá el domingo 17 de abril, a las 17:30, a través de la señal de Red Uno.

El reparto principal sin precedentes en el cine latinoamericano, entre los talentos principales, incluye a actores de gran trayectoria internacional y provienen de diferentes países. Se trata de Julián Gil (como Jesús), Eugenio Siller (como el apóstol Juan), Mayrin Villanueva, Gaby Espino, Marlene Favela, Anaju Dorigon, Sergio Goyri (en el papel de Herodes), Fernando Allende, entre otras grandes figuras que forman parte de esta producción que se ha convertido en un referente del cine latinoamericano.

Está producida por José Manuel Brandariz y Eduardo Brandariz, dirigida por el mexicano Rafa Lara, guion de Edui Tijerina, fotografía de Jordi Planell y asesoría bíblica e histórica de Pepe González.

Durante el estreno de la cinta, en 2020, el protagonista, el actor venezolano Julián Gil, comentó que, a lo largo de sus tres décadas de artista, es la tercera ocasión que intervino en una cinta religiosa y la primera hablada en castellano. Sin embargo, le resulta más significativa porque encarnó a Jesús, según informó El Sol de México.

“Señor, qué bendición poderte interpretar con humildad y respeto. Te doy las gracias por haberme permitido vivir la experiencia”, dijo el actor de historias como "La que no podía amar" y "Amar sin ley".

Gil resaltó que el filme se hizo en España, cuando esperaba la llegada de su hijo Matías, por lo que el proyecto le dejó un gran aprendizaje.

“Este trabajo, por su significado religioso, me resultó por demás complejo, ya que representar una vida tan interesante y a la vez que fuerte, no era una tarea fácil de actuar. De ahí que me resultó una experiencia enriquecedora en todos sentidos. Es la vida y legado de Jesús de Nazaret y su relación con su gente", agregó.