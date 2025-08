Sergio Vera analiza a Doria Medina: preparado, evolucionado y evasivo ante su estrategia digital

El candidato presidencial por la alianza Unidad, Samuel Doria Medina, ha mostrado una notable evolución en su presencia digital y en su estilo comunicativo, aunque persisten cuestionamientos sobre la transparencia de su estrategia de campaña. Así lo afirmó el experto en marketing digital y analista de redes sociales, Sergio Vera, quien realizó un análisis crítico del perfil político y comunicacional del empresario.

“Se nota que tiene preparación. Los años que está como empresario, aunque él lo niegue, le han servido para desarrollarse como un personaje conocido. Se puede ver una evolución en la forma de comunicar, de hablar; si bien durante muchos años fue criticado por su falta de carisma, hoy se lo percibe más evolucionado”, señaló Vera, destacando un punto positivo en el desempeño del candidato.

No obstante, el analista también planteó dos observaciones críticas.

“Lo que me asombra, y no solo en él sino en todos los candidatos, es cómo evaden ciertas preguntas. Cuando se les consulta sobre su equipo o sobre cuánto invierten en marketing y comunicación, esquivan el tema. Sabemos que Samuel Doria Medina es empresario, que tiene consultores y un equipo detrás, pero parece un tema tabú. Al final, están en redes sociales y pagan influencers, no debería ocultarse”, subrayó.

