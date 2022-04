“Sólo bajé para que mi hijo orinara y me engraparon el auto”

Cochabamba, Bolivia

Este jueves una conductora denunció que pusieron una grapa en su vehículo, cuando su hijo de 5 años bajo a orinar. La conductora denunció que no tuvieron contemplación que su otro hijo estaba durmiendo dentro del motorizado.

“Lo engraparon mi auto en cuestión de minutos, no estuve parqueada más de 5 minutos, sólo me bajé para hacer orinar a mi pequeño hijo de 5 años. Hasta que vaya atrás a hacer sus necesidades me lo han engrapado”, contó indignada la ciudadana.