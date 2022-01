¿Sabe cuál es la multa por estacionar en lugares prohibidos?

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Cuando usted parquea su auto en una zona prohibida, es decir las que están pintadas de amarillo y donde existen letreros de "Prohibido Estacionar", debe pagar una serie de multas al municipio. ¿Sabe cuáles y a cuánto asciendes los montos?

Según el artículo 8 del reglamento de la Ordenanza Municipal 4398/2012, la multa es de Bs 200 y debe ser pagada en entidades bancarios o en predios municipales. Luego, de acuerdo a normativa, el motorizado debe ser trasladado a una posta municipal de manera inmediata, por lo que se debe pagar, adicionalmente, entre a 140 a 160 bolivianos y le darán factura (los demás cobros no la incluyen). Otros Bs 10 deben ser abonados por el uso de la posta.

"El que parquea en lugar prohibido aunque sea por un segundo ya está cometiendo infracción al obstaculizar la vía, que se ha definido para no estacionar. Entonces, la Guardia Municipal y la Unidad Operativa de Tránsito remolca el vehículo con una grúa. Hay una sanción administrativa y el monto es de acuerdo al lugar donde está parqueado el auto", explicó Oscar Velarde, director de Movilidad Urbana.

En el caso de las movilidades que se pasan del tiempo ya pagado en una zona de parqueo tarifado, según la norma, son inmovilizadas con grapas por media hora. Si el propietario no paga la multa, se traslada el motorizado con grúa a postas municipales. La multa es de 25 bolivianos, sumados los Bs 150 por la grúa y el costo del tiempo extra que estuvo el auto en el parqueo. Las multas por reincidencia son, mínimo, 500 bolivianos.

"La inmovilización también genera un monto, son 50 bolivianos", agrega Velarde.

El retiro de vehículos es tuición del SEM

En Cochabamba, operan dos servicios de grúas y las autoridades municipales piden a la población no confundirse. Uno, es el servicio oficial de la Alcaldía, que cuenta con dos vehículos propios y dos empresas con las que tienen convenio. El segundo es de Tránsito, pero según las autoridades municipales no están autorizados a llevarse motorizados de calles en las que no se puede parquear, sino que deben funcionar solo en caso de accidentes de tránsito.

"Nosotros, el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba, tenemos jurisdicción en todo el Cercado de Cochabamba para remolcar y establecer, de acuerdo a normativa, qué lugares son prohibidos, cuáles son permitidos y dónde serán tarifados", comentó Velarde.

En ese sentido, se trabaja en la reglamentación de la nueva ley municipal que regula el estacionamiento en la ciudad.