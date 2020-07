Soria: “Gobierno debe resolver conflicto de K’ara K’ara, nosotros no detuvimos a dirigentes”

Cochabamba, Bolivia

El “Consejo Metropolitano Kanata” que comprende los siete municipios Sipe Sipe, Vinto, Tiquipaya, Quillacollo, Colcapirhua, Cercado y Sacaba se reunió para evaluar el accionar de la Policía, Fuerzas Armadas (FF.AA), Gobiernos municipales durante la cuarentena rígida.

La gobernadora, Esther Soria, se pronunció para pedir una sanción ejemplar para quienes la amedrentaron, haciendo referencia a la Resistencia Juvenil Cochala (RJC) que el pasado sábado 4 de julio, fueron a depositar basura en puertas de su domicilio.

“Pido que no se vulneren los derechos humanos y constitucionales, en mi condición de mujer y madre de tres niñas, que fueron psicológicamente dañadas. Entiendo que el Alcalde también pasó por lo mismo”, indicó Soria.

La máxima autoridad departamental indicó que la solución para el conflicto en K’ara K’ara es responsabilidad del Ministerio Público. “Hay un querellante que es el Ministerio de Gobierno”, aseguró.

“El bloqueo de K’ara K’ara debe resolverlo el Ministro de Gobierno, toda la responsabilidad, toda la carga caerá sobre él. Porque está en sus manos que los bloqueadores levanten la medida. Los dirigentes detenidos está bien que sean juzgados, pero que sea en su departamento no en La Paz, ahora están en Chonchocoro (…) Pedí detención domiciliaria, pero pasa por la voluntad política del Ministro”, declaró.

Son nueve días que el relleno sanitario permanece cerrado, el departamento genera por día más de 3 mil toneladas de basura, que debido a la medida se acumulan en las calles, en medio de la pandemia y cuando los mayores índices de personas contagiadas por coronavirus están en la zona sur.

“Pero yo no tengo miedo de morir o vivir, no interesa. Yo no tengo apoyo de la Policía ni de los militares (…) Pido que se sancione y se haga cumplir lo que se ha quedado en la cuarentena rígida”, concluyó la gobernadora.