“Soy inocente, nunca abusé de ella”, dijo el acusado de violar a su hijastra y conducirla al suicidio

El Torno - Santa Cruz

El padrastro de 41 años acusado en una carta póstuma de violar a su hijastra y conducirla al suicidio, fue aprehendido este miércoles y negó haber cometido el delito indicando que la menor de edad ya no vivía con él.

"Soy inocente, no sé de que me acusan, la chica ya no vivía conmigo, vivía con su tía en Santa Rita, nunca he abusado de ella, me declaro inocente", dijo mientras era conducido a celdas policiales.