Suspenden la audiencia de apelación a la detención preventiva solicitada por defensa de Sosa

Santa Cruz - Bolivia

La tarde de este jueves 13 de enero, la audiencia de apelación a la detención preventiva de Angélica Sosa, misma que fue planteada por la defensa de la exalcaldesa, fue suspendida en la sala Tercera Plena del Tribunal Departamental de Justicia.

La misma no se llevó adelante por decisión del vocal, pues aseguró que la documentación presentada por los abogados de Sosa no especificaba quién apelaría a la libertad de la exalcaldesa y porque la apelación a la medida cautelar no estaba registrada en el acta. Aún no una fecha para que se lleve una nueva audiencia.

Jerjes Justiniano, abogado de Sosa, afirmó que con las determinaciones tomadas por el vocal, se deja en evidencia que no desea ser él quien resuelva la apelación a la detención preventiva de la exalcaldesa.

El jurista manifestó que se pretende dilatar el caso pues asegura que se convirtió en político.

La exalcaldesa interina del municipio de Santa Cruz de la Sierra, Angélica Sosa, se encuentra recluida en el pabellón de mujeres (PC-2) en la cárcel de Palmasola, desde el 24 de diciembre, luego de que fue acusada por su supuesta participación en la creación de 800 ítems fantasmas.