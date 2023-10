"Tengo otra demanda del Perú, no me asusta, me alegra", aseguró Evo Morales

Bolivia

Este miércoles 11 de octubre el líder del Movimiento Al Socialismo (MAS), Evo Morales, se refirió a la nueva demanda que instaló el Gobierno de Perú en su contra, acusándolo de tener “intenciones separatistas” con su proyecto Runasur.

"Estamos informados cómo están preparando demandas, usando a Perú para demandarme. Tengo otra demanda en Perú, no me asusta, me alegra, porque si nos demandan es por algo. Pero esa demanda no es a Evo, sino es al movimiento indígena", aseguró en conferencia de prensa en el Hotel Torino.