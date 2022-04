Terán presentó un memorial solicitando a la Fiscalía precisar fecha y hora para su declaración

Cochabamba, Bolivia

El exjefe de Umopar en el Chapare, Tcnl Yerko Terán, no se presentó a declarar este jueves en la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción, LGI, Delitos Aduaneros, Tributarios y Delitos Estatales.

En horas de la mañana de ayer, Terán realizó declaraciones a los medios de comunicación y aseguró que, voluntariamente, asistiría a declarar a las 14:00 horas. Sin embargo, no llegó a la Fiscalía Anticorrupción, donde había resguardo policial al interior y exterior.

El exdirector de Umopar denunció la existencia de laboratorios de droga en Valle Sajta, que no fueron intervenidos por ordenes superiores, y ayer ratificó este dato.

La defensa de Terán explicó que no se presentó a declarar porque no fue notificado formalmente por el Ministerio Público.

"Legalmente el mismo no ha sido notificado como corresponde. Mientras no haya una notificación legal realizada por investigador asignado al caso o cualquier funcionario oficial, no estamos en la obligación de apersonarnos a la Fiscalía", informó Richard Cayoja, abogado del Tcnl. Terán.