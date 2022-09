"Todo pasó en segundos": Una niña de cuatro años fue atropellada por un taxi al tratar de cruzar la calle

Cargando...

Este martes 27 de septiembre en la zona de Tiquirani, OTB "Alto K'ara K'ara", en la avenida Innominada una vagoneta de color blanco atropelló a una niña de aproximadamente 4 años, cuando la pequeña intentaba cruzar la calle. Ocurrió cerca a la Unidad Educativa "Tiquirani".

Una niña de cuatro años fue atropellada cuando se dirigía a su domicilio en compañía de su tía y al momento que pretendía cruzar la calle fue arrollada, el hecho se registró en horas de la tarde a horas 13:05, el vehículo que protagonizó el hecho de tránsito se dio a la fuga.

La madre de la menor, Eufronia Q. A. confirmó que su hija sufrió un accidente, remarcó que no lograron identificar la placa de circulación del vehículo, motivo por el cual no realizaron la denuncia. La progenitora indicó que su pequeña recibió atención médica y no presentaría lesiones de gravedad. "Ella realiza sus actividades con normalidad", señaló.

Personal de la Policía se constituyó hasta el domicilio de la menor atropellada, para pedir a los padres que se constituyan a dependencias de la Unidad de Tránsito de la Estación Policial Integral (EPI) Sur y formalizar su denuncia.