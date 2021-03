Trabajadores de Emaverde protestan en puertas de la Alcaldía de La Paz

La mañana de este jueves un grupo de trabajadores de la empresa municipal Emaverde se instalaron en puertas de la Alcaldía Municipal de La Paz exigiendo el pago del bono lactancia desde la gestión 2016, los bonos correspondientes al 16 de Julio y 20 de Octubre, entre otros.

“Nos deben la lactancia desde la gestión 2016, son cuatro años que no nos quieren dar solución. No puede ser que estemos acondicionados, no somos esclavos (…). Nos deben el bono 16 de Julio y 20 de Octubre. El mismo alcalde ha dicho que va a pagar cuando salga el pronunciamiento del Ministerio de Trabajo”, dijo uno de los representantes del sector.