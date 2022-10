“Tráelo a casa, no puedes llevártelo así”, dijo el hermano de Miguel, a su propia madre quien raptó al menor

El Alto

Continúa la búsqueda del pequeño Miguel Segales, quien fue raptado por su madre el pasado jueves de su colegio. La familia del menor lo busca desesperadamente, el padre junto a sus hijos le pide a su exesposa que devuelva al menor a la brevedad posible.

“Yo solo quiero el retorno de mi hijo no le pido nada más, si Cecilia me esta viendo le digo que lo traiga a mi hijo”, manifestó el padre del menor, quien se encuentra sumamente afligido.

Miguel es el sexto hermano de otros cinco, quienes fueron abandonados por su madre hace 3 años, todos ellos se encuentran preocupados por la desaparición de su pequeño hermanito.

“Mi madre me escribió y le dije donde estas, dijo estoy en la Tumusla, el Miguel le pregunté, con el bajé me dijo, yo respondí, pero no entró al colegio y desde ahí se corto todo”, relató el menor de 12 años hermano de Miguel quien se encuentra preocupado por su hermanito.