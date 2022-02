Transporte Federado de Cochabamba rechaza la propuesta de buses eléctricos

Cochabamba, Bolivia

El Transporte Federado rechaza la creación de un transporte público con buses eléctricos en Cochabamba. El dirigente José Orellana dijo que no hay infraestructura vial en la ciudad para un proyecto de estas características. Además, los choferes protestan porque sería un atentado a sus fuentes laborales.

"Se pretende hacer ver a la ciudadanía como si existieran vías, como si existiera infraestructura vial que pueda albergar buses de ese modelo. En este momento, Cochabamba no tiene una infraestructura vial acorde al crecimiento demográfico y, mucho menos, del parque automotor", aseveró el representante.

En ese sentido, el sector se declara en emergencia por las declaraciones que realizó el director de Movilidad Urbana de la Alcaldía de adquirir buses eléctricos para el transporte de pasajeros.

"En caso de que estas autoridades que tienen que ver con el transporte continúan en esa medida de desorientar y desprestigiar al transporte, nos veremos en la necesidad de pedir su cambio de funciones porque no puede estar en ese cargo una persona que no conoce la realidad del transporte", agregó Orellana y dijo que su sector fue duramente golpeado por la pandemia y que no es viable pensar en otro tipo de transporte público.