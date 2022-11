Transporte libre de Cochabamba anuncia paro y bloqueos de 48 horas

Cochabamba, Bolivia

El transporte libre de Cochabamba anuncia paro, bloqueos y movilizaciones durante 48 horas desde este martes. Rechazan las fotomultas y también piden un reajuste del pasaje.

Este lunes, se reunieron con autoridades de la Alcaldía para tratar temas como el reordenamiento vehicular y el incremento de precio de los pasajes, pero no llegaron a un acuerdo.

"No se ha solucionado nada: el tema del comerciantado, del pasaje, que quedó pendiente . Será un paro movilizado, se cercará el centro de la ciudad para hacer escuchar nuestra voz, es la única manera", afirmó Mario Ramos, representante del sector.

Piden que se tenga la voluntad para abrir el debate sobre un incremento al menos en el Cercado.

"Todavía el municipio no quiere asumir la responsabilidad de hablar del tema de los pasajes o por lo menos llegar a un acuerdo donde podamos consensuar con nuestras bases. Hoy por hoy, nuestro gremios es el más afectado", agregó.

Los puntos de bloqueo se establecerán principalmente en el Cercado, conjuntamente la Asociación Departamental de Radiotaxis (Aderta).

En una carta enviada al alcalde Manfred Reyes Villa, el Transporte Libre y Aderta exponen sus demandas y anuncian el bloqueo.

Sus exigencias son:

- Rechazo a la restricción vehicular para el transporte público.

- Solicitar un informe que aclare y esclarezca el tema de las fotomultas, que a la fecha no tienen "ninguna información".

- Aclarar cuándo se pretende tratar el tema de los pasajes del transporte público de Cochabamba, ya que "a la fecha el costo de operación es insostenible" para su gremio.

- Informe o cumplimiento de la Ley de Taxi Seguro.

- Exigir al comerciantado respeto a dejar expeditas las calles.

- Respecto a las áreas de trabajo.

- Respeto a la parada del Sector del Trópico en la Av. Oquendo y 9 de abril, que es zona tarifada y lo rechazan.

Alcaldía califica el paro de injustificado

Desde el municipio respondieron que un incremento del pasaje se debe tratar necesariamente, en base a informes técnicos, en el Comité de Transporte, donde no llegaron los pedidos de una nueva escala tarifaria.

"Necesariamente deben ser tratados al interior del Comité de Transporte porque son atribuciones específicas que establece la Ordenanza Municipal 2198. Es una atribución del Comité analizar, emitir los informes y los pronunciamientos antes de elevarlo a conocimiento, vía nuestro alcalde, al Concejo Municipal. Entonces, todos estos aspectos han sido aclarados", indicó Ever Rojas, director de Movilidad Urbana.

En ese sentido, no se justifica la anunciada movilización, ya que todas las dudas fueron aclaradas.

En el caso de las fotomultas y restricciones, se aclara que, al ser transporte público, no se les aplica las sanciones.

"Hemos aclarado que, desde todo punto, la restricción vehicular no alcanza, no se aplica al servicio de transporte público, debido a que la misma ordenanza municipal 4394 establece que este sector está exento de la restricción vehicular" , complementó la autoridad.

Aderta se suma a las movilizaciones

Aderta replegará sus unidades y reforzará los puntos de bloqueo.

Asimismo, acusó al director de Movilidad Urbana de mentir, pues asegura que no se les considera parte del transporte público.

"Durante 10 años nos han discriminado, ahora tiene que acabar esta restricción y el 100% del transporte público no debe ser afectado. Se tiene que suspender el sistema de fotomultas porque no existe una normativa o reglamentación que respalde jurídicamente la aplicación de este nuevo sistema. (Se debe) culminar el nuevo proyecto de Taxi Seguro, en el que se ha estado trabajando hace cinco meses, pero lamentablemente ha sido desatendido y descuidado por parte del municipio; a la fecha no se tiene concluido este proyecto", agregó.